أجواء باردة اليوم الخميس وهطول امطار متفرقة شمال ووسط المملكة

تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، قد تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في شمال المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتكون الأجواء السبت باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 7 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 15 – 3، وفي مناطق السهول 11 – 6، وفي الاغوار الشمالية 17 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 21 – 9 درجات مئوية.

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