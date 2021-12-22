مجموع كميات الامطار بجميع مناطق الأردن الاثنين والثلاثاء واليوم

تأثر الأردن بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة، بحسب مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية، وذلك يوم الإثنين الماضي، وأدى هذا المنخفض إلى هطول زخات متفاوتة الشدة في مختلف محافظات شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب المملكة.

ورغم ابتعاد المنخفض جوي بعيداً نحو الشرق، فما زالت المملكة تتأثر بتيارات باردة ورطبة مُندفعة خلف هذا المنخفض الجوي، بحيث تهطل الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة وقد تمتد لأجزاء من شرقها بحمد الله.

وقد ساهمت كميات الأمطار في تعزيز الموسم المطري الحالي، وجاءت في الوقت المُناسب حيثُ عانت المملكة عُموماً بمرحلة ضُعف مطري ونقص كبير في كميات الأمطار المُفترض أن تكون هاطلة لمثل هذا الوقت من العام، وفي ظل قلق من الوضع المائي في الأردن.

وتاليًا كميات الأمطار من صباح امس الاول الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ،بحسب محطات طقس العرب المُنتشرة في أرجاء المملكة:

إربد : 52.5 مم

جرش : 55.2 مم

عجلون : 69.4 مم

السلط : 62.7 مم

الزرقاء : 25.5 مم

غرب عمان : 84 مم

شرق عمان : 56 مم

جنوب عمان : 62.2 مم

مأدبا : 12.5 مم

الكرك : غير متوفر

الطفيلة : 1.8مم

الشراه : 1.8مم

معان : 0مم

العقبة : 0مم

المفرق : غير متوفر