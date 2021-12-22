وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 31 وفاة و2304 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12403 والإصابات 1,050,257
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جرينتش+2 06:11
نزول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 29 وفاة و2448 إصابة كورونا ليصبح حاصل الوفيات 12329 والإصابات 1,045,714
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