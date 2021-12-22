اسرائيل تعتزم إعطاء جرعة التطعيم الرابعة لمن تجاوزوا الستين

أوصى طاقم الخبراء الوبائي باسرائيل، مساء امس الثلاثاء، بالمصادقة على جرعة رابعة ضد فيروس كورونا لمن هم بجيل 60 فما فوق، وللفئات السكانية المعرضة للخطر (ذوي المناعة الضعيفة، مرضى الاورام السرطانية، ومن لديهم اعضاء مزروعة) والعاملين في القطاع الصحي، وذلك بعد اربعة اشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

وتأتي هذه التوصية بعد تأييد غالبية الخبراء لها, ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم. كما تقرر تعجيل تقديم الجرعة الثالثة لثلاثة أشهر بعد الجرعة الثانية بدلا من خمسة أشهر.

وبعد القرار، أصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت أوامره الى وزارة الصحة ورؤساء صناديق المرضى البدء بالاستعداد لتقديم الجرعة الرابعة، وقال “ستكون هذه بشرى رائعة حيث ان هذه الجرعة ستساعدنا على تجاوز اوميكرون الذي يجتاح العالم” مطالبا المواطنين بالتوجه لأخذ جرعات التطعيم.

كما اقرت الحكومة الاسرائيلية بنفس الوقت التعجيل باعطاء جرعة التطعيم الثالثة، وتقصيرها لثلاثة أشهر بعد الجرعة الثانية، بدلا من خمسة أشهر.

قرار الخبراء هذا يأتي على خلفية انتشار المتحور اوميكرون في اسرائيل، واعلنت وزارة الصحة أمس ان عدد المصابين بالمتحور اوميكرون تضاعف وبلغ 341 اصابة، و72% تلقوا التطعيم بالطريق الصحيحة، وهناك شبهات لاصابة 807 آخرين وهم ينتظرون نتيجة فحص التسلسل الجيني، في حين سجلت اسرائيل وفاة اول شخص بالمتحور وهو شخص بجيل 70 عاما، ويعاني من أمراض سابقة وكان تلقى التطعيم بجرعتين فقط.