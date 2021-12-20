وفاة 4 أشخاص من جنسية آسيوية إثر حريق خيمة في البلقاء

قضى أربعة أشخاص من جنسية اسيوية إثر حريق خيمة في محافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفليهما، من جنسية اسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وأوضح ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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