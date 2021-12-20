بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:56
مسؤول امريكي: بايدن يرحب بتطور العلاقة الاردنية مع حكومة بينيت، ويربط سياسته تجاه مصر والاردن بمدى اقترابهما من اسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني