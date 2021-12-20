بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء

اعلنت دائرة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الاثنين، إن الأردن يتأثر بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في الشمال والوسط، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وبحسب الدائرة، يتوقع ولفترات محدودة هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية العالية، قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر، بينما تكون ممزوجة بالمطر فوق الجبال الوسطى العالية، واعتباراً من ساعات العصر تتوقف تدريجياً الهطولات المطرية في المناطق الجنوبية الغربية، بينما تشتد الهطولات المطرية في الشمال والوسط، وتكون غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد على فترات، وتمتد إلى أجزاء محدودة من شرق الأردن.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في الجنوب والشرق، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

وقال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب، محمد الشاكر، اليوم الاثنين، إن جبهة هوائية باردة تعبر أجواء الأردن خلال ساعات وجبهة أخرى أكثر قوة مساء.

وأضاف الشاكر أن فرص تساقط الثلوج تستمر حتى ليل الاثنين على الثلاثاء، متوقعا كميات أمطار جيدة جدا خلال المنخفض الجوي الحالي.

وبين الشاكر إن الأردن يتأثر بـ”مرتفع سيبيري” الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة تصل إلى الصفر.

الثلاثاء، يبقى الأردن تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الرطبة والباردة، مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر في الشمال، وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار خاصة في الجنوب والشرق، ومع ساعات الليل تخف سرعة الرياح.

الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، اليوم الاثنين، ما بين 8 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 3، وفي مرتفعات الشراة 5 – 1، وفي مناطق البادية 11 – 2، وفي مناطق السهول 9 – 4، وفي الاغوار الشمالية 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 11، وفي البحر الميت 19 – 10، وفي خليج العقبة 18 – 9 درجات مئوية.

هذا وقد اعلنت الدوائر الخدمية المختصة حالة الطوارئ، استعدادا لمتابعة الحالة الجوية اولا باول، واوردت ارقام هواتف غرف العمليات لتلقي اتصالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم..

أمانة عمّان

أعلنت أمانة عمان الكبرى، الأحد، حالة الطوارئ “قصوى مياه” اعتباراً من الاثنين، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يسود الأردن ويصاحبه غزارة في تساقط الأمطار وسرعة رياح قوية بحسب مراكز التنبؤات الجوية.

وجددت الأمانة في بيان دعوتها في حال رصد أي ملاحظة إلى “الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22”.

ودعت الأمانة، المواطنين، إلى “المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار”.

وطالبت بـ “تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية”.

وزارة الأشغال والبلديات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، والبلديات خطة طوارئ متوسطة ابتداء من الاثنين، بالتزامن مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على الأردن.

وطلبت وزارة الإدارة المحلية من رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية في المحافظات والألوية، إعلان حالة الطوارئ المتوسطة في غرف العمليات التابعة لها، والاستعداد للحالات الطارئة التي سترافق المنخفض الجوي المتوقع.

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة “التأكد من تنظيف مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد وثبيت اليافطات واللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير، والتأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات”.

وزارة الأشغال أكدت في بيان جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها ال98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت، على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، ورفع حالة الطوارئ حسب تقييم مديري المديريات والمكاتب والمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وشددت وزارة الأشغال في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وزير الأشغال العامة يحيى الكسبي، أوكل مدراء المديريات والمكاتب بصلاحيات استئجار الآليات من القطاع الخاص حسب تقييمهم وحسب ما تقتضيه الحاجة.

ودعت الوزارة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

وزارة الإدارة المحلية أكدت على غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة بالتطورات أولاً بأول والقيام بإرسال التقارير الدورية والحوادث فور وقوعها من خلال نظام (إدارة طوارئ الشتاء) الإلكتروني الخاص بالوزارة، مدعمة بالصور والفيديوهات القصيرة.

كما طلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

إضافة إلى تعميم أرقام هواتف غرف الطوارئ الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات على صفحات فيسبوك وكافة وسائل التواصل والإعلام المتاحة.

وغرف العمليات في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والأولوية فتحت أبوابها منذ بدء موسم الشتاء، واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات المُسبقة لمواجهة الحالات الطارئة خلال المنخفضات الجوية التي ستؤثر على المملكة.

هواتف غرفة الطوارئ الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية:

4631987-06 مباشر

4622372-66 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269