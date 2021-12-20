بدء تساقط الثلوج في محافظتي الكرك والطفيلة صباح اليوم

شهدت المناطق الجنوبية من محافظة الكرك وبمنطقة الرشادية في محافظة الطفيلة، صباح اليوم الاثنين، تساقطا لزخات ثلجية متفرقة، وفق مراسل قناة “المملكة”.

وقال مراسل “المملكة”، إن “منطقة الرشادية بدأت تشهد تراكمات الثلوج في عدة مناطق”.

ونظراً للحالة الجويه المتوقعة، فقد دعت مديرية الأمن العام إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

ودعت أيضا إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وإلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.

المديرية، دعت أيضا إلى الامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

ودعت مديرية الأمن العام الجميع لمتابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية والتقيد والالتزام بها حفاظاً على سلامتهم.