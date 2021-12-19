وصول أول رحلة لطيران ويز إير الى عمان قادمة من اطاليا

حطّت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، أمس السبت، أول رحلة لطائرات شركة ويز أير العالمية منخفضة التكاليف، قادمة من ميلان الإيطالية.

وأشار وزير السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز إلى أن وصول أول رحلة قادمة من مدينة ميلان الإيطالية عبر شركة ويز أير، التي تشغل طيرانا منخفض التكاليف في العشرات من دول العالم الى العاصمة عمان، يأتي إيذانا ببدء تسيير هذا الخط المباشر والجديد بكلف منخفضة جدا.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، اهمية هذا الحدث، مشيرا الى أن الطيران منخفض التكاليف، يعد محورا اساسيا ومهما لزيادة اعداد السياح الى المدينة، وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام عبر زيادة الدخل السياحي.

وبين ان شركات الطيران منخفض التكاليف، تعد من اكبر واقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي، بأسعار منخفضة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار يسعيان الى استمرارية هذا المشروع، لتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة للسياح من مختلف دول العالم.

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