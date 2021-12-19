بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء
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جرينتش+2 11:53
ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 39 وفاة و3196 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12230 والإصابات 1,036,665
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