أجواء باردة في جميع المناطق اليوم ومنخفض قبرصي غدًا

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، تمتد لأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

ويحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج لفتره قصيره فوق قمم الجبال العالية، يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة، تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، واعتباراً من ساعات العصر تضعف فرصة هطول الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية. وتشتد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتمتد لأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع بقاء الفرصة خلال ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الشمالية، وتكون ممزوجة بالمطر فوق مرتفعات الوسط.

وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل. ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر متقطعة أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 2، وفي مناطق البادية 16 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 6، وفي الاغوار الشمالية 19 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 20 – 10 درجات مئوية.

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