بشائر الغيث.. كتلة هوائية باردة وماطرة مصحوبة بالثلج والرعد والرياح القوية تؤثر على الأردن اليوم الاثنين وليل ونهار الثلاثاء
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نبيلة عبيد تناشد شيرين بعد عودتها للغناء: «بلاش وداع»/ فيديو
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