مؤسسة الضمان تقرر صرف رواتب متقاعديها الأربعاء المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الاربعاء المقبل.

وافادت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم السبت، بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أعياد الميلاد المجيدة.

وأكدت المؤسسة أنها تشارك الأردنيين أعيادهم وتهنئ جميع أبناء الشعب الأردني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مضيفة أن الرواتب التقاعدية ستكون بالحسابات البنكية لنحو 275 ألف متقاعد يوم الاربعاء المقبل. –