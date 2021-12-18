في المباراة النهائية التي تميزت بأداء فني عالٍ من كلا المنتخبين.. الجزائر تفوز على تونس اليوم وتظفر بكأس العرب

أسدل الستار على بطولة كأس العرب 2021 بفوز الجزائر على تونس، اليوم السبت، بهدفين دون رد، وذلك في المباراة النهائية التي تميزت بأداء فني عالٍ من كلا المنتخبين.

وأحرز هدف الجزائر الأول اللاعب أمير سعيود في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب ياسين إبراهيم في الوقت بدل الضائع عقب نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وأقيمت المباراة في استاد البيت المونديالي أمام حضور جماهيري لكامل سعة المدرجات البالغة 60 ألف متفرج.

وسيحصل منتخب الجزائر على مكافأة مالية قيمتها 5 ملايين دولار، بينما سيحصل منتخب تونس على 3 ملايين دولار، وفقاً للجنة المنظمة للبطولة.

وأقيمت بطولة كأس العرب 2021 في قطر على مدى 19 يوما تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأول مرة وبمشاركة 16 منتخباً، احتضنتها 6 ملاعب مونديالية من إجمالي ثمانية ملاعب بنتها قطر خصيصاً لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

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