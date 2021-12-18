نزول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 40 وفاة و1920 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12191 والإصابات1,033,469
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فيما يشبه اعلان طوارئ.. جيش العدو ينهمك بالبحث عن ابطال عملية “حومش” وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة
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