بعد منافسة شديدة.. بشار الحوامدة يفوز برئاسة نادي الوحدات

فاز بشار الحوامدة، مساء امس الجمعة، برئاسة نادي الوحدات بعد منافسة قوية مع المرشح يوسف المختار.

وأشار موقع نادي الوحدات الإلكتروني إلى أن عدد المنتخبين وصل إلى 2400 عضو في الانتخابات وفق آخر تحديث نشره. ويحق لـ 5980 عضوا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النادي.

وكانت وزارة الشباب قد عينت عدة هيئات مؤقتة لإدارة نادي الوحدات، منذ 27 تموز 2020، وترأس الهيئة الأولى والثانية وشطرا من الثالثة، وزير النقل الحالي وجيه عزايزة، وتولى نائب الرئيس ياسين أبو عواد المهمة لإتمام مدة الثالثة، ثم تولى رئاسة الهيئة الرابعة فهد الباري الذي جرى التمديد له ولفريقه الإداري لتولي المهمة في الهيئة الإدارية الموقتة الحالية، على ما ذكر موقع النادي.