الارصاد الجوية: بدء أربعينية الشتاء يوم الثلاثاء المقبل وقد تشهد هطولا لأمطار غزيرة وتساقطا للثلوج

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، أربعينية الشتاء لهذا الموسم والتي تشكل أمطارها عادةً ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، وتعتبر من أبرد أيام السنة إذ تتميز عادةً ببردها القارص وتشكل الصقيع خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.

وبحسب موقع الدائرة الالكتروني يحتمل أن تشهد المملكة يوم الاثنين المقبل، الذي يسبق اربعينية الشتاء وبدء الانقلاب الشتوي لهذا العام تساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق قمم الجبال العالية.

وقالت الدائرة إن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد.

واشار مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إلى ان اربعينية الشتاء قد تشهد هطول أمطار غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج، كان آخرها الموسم الماضي التي شهدت تساقطاً للثلوج في أواخر أيامها فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية والوسطى من المملكة.

وفي العام الماضي انقطعت الأمطار خلال الاربعينية 21 يوما كما أنها شهدت أربعة منخفضات جوية محققة كميات أمطار أقل بقليل من معدلها العام خلال هذه الفترة في مناطق المملكة الشمالية والوسطى من المملكة بنسب تراوحت بين 24 -27 بالمئة، من المعدل العام للموسم المطري فيما كان أداؤها ضعيفاً في مناطق المملكة الجنوبية والشرقية بنسب تراوحت 1-15 بالمئة، من معدل الموسم المطري.

وتشير الدراسات المناخية إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لفترة الأربعينية في مطار عمان المدني يبلغ 13.3 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.7 درجة مئوية، كما أن أعلى درجة حرارة عظمى في المطار على مدار مئة عام كانت 26.3 درجة مئوية وسجلت بتاريخ 23 كانون أول عام 1962، وأقل درجة حرارة صغرى بلغت 7.5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي وسجلت بتاريخ 2 كانون ثاني عام 1973.

اما على مستوى المملكة فقد بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة خلال تلك الفترة 31.5 درجة مئوية وسجلت في محطة رصد العقبة بتاريخ 3 كانون الثاني عام 1959 بينما كانت أقل درجة حرارة صغرى 14 درجة مئوية تحت الصفر وسجلت في محطة الشوبك بتاريخ 7 كانون الثاني عام 1992.

يشار إلى أن معدل الأمطار التي تهطل على المملكة منذ بداية الموسم وحتى بداية “الاربعينية” تشكل عادةً ما نسبته 25 بالمئة من المعدل الموسمي العام للمملكة، فيما كانت كميات الامطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة منذ بداية هذا الموسم الحالي وحتى تاريخه دون المعدل المطري العام في أغلب مناطق المملكة.

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