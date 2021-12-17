للجمعة الرابعة على التوالي.. فعاليات شعبية وحزبية تنظم مسيرة حاشدة في قلب عمان رفضا لـ”إعلان النوايا” مع العدو

واصلت فعاليات شعبية وحزبية، عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيراتها في قلب العاصمة عمان وبعض المحافظات، رفضا لـ”إعلان النوايا”.

ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي (غاز العدو احتلال)، إلى المشاركة في هذه المسيرة، رفضا لـ”إعلان النوايا” الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقد انطلقت هذه المسيرة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمّان، حيث عبر المشاركون فيها من قوى حزبية وشعبية وشبابية، عن رفضهم لأي قرار أو اتفاقية ترهن وتضع القرار الوطني والسيادي بيد المحتل الذي لا يحترم العهود والمواثيق.

كما ندد المتظاهرون بمشروع التعديلات الدستورية، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة لا تتوافق مع مرحلة الاصلاح المنشود، الذي يرافق الإعلان عن مخرجات اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية.

وشدد المشاركون على ضرورة إطلاق الحريات العامة، ورفع حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وفي سياق متصل، استهجن المشاركون في المسيرة الشعبية موقف مجلس النواب حيال اتفاقية “إعلان النوايا”، مؤكدين بأن الموقف المطلوب يجب أن يكون لصالح الوطن والشعب، ويرفض الاتفاقية دونما أن يعرضها على أي لجنة.

وأكدوا على ضرورة رفض أي قرار أو اتفاقية ترهن القرار الأردني بيد المحتل، باعتبار أن ذلك خط أحمر ولا يمكن الصمت عن تجاوزه.

وتأتي المسيرة استكمالا لسلسلة مسيرات انطلقت في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، وعدد من محافظات المملكة، رفضا للاتفاقية مع الاحتلال، وسط تأكيد على أي قرار من شأنه تعزيز العلاقات مع دولة الاحتلال، التي تمارس البغي بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة المياه والري قد اعلنت إن الأردن والإمارات وإسرائيل ينوون استكشاف جدوى مشروعي المياه والطاقة اللذين وقعا في دبي “خلال مدة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل”.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل بحضور مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا ب دولة الإمارات العربية للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر” وقعت وثيقة إعلان النوايا.