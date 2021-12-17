كندة علوش.. زوجة مطيعة تتعرض للخيانة في “ستات بيت المعادي”

في بيت كبير يغلفه الغموض والذي يشهد جرائم قتل متعددة على مدار ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، تعيش كندة علوش الزوجة المطيعة طاعة عمياء والمستسلمة لزوجها المتسلط، لتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد خيانته لها، وذلك من خلال أحداث مسلسل ستات بيت المعادي الذي يعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

برغم تحكم زوجها في كل كبيرة وصغيرة في حياتها وبرغم تشدده معها، إلا أن مريم (كندة علوش) تعيش حياة زوجية مستقرة لا يعكر صفوها مثل هذه التحكمات، بل هي مستسلمة لها ومنسجمة معها تماماً، إلى أن تأتي اللحظة الفارقة في حياتها عندما تكتشف خيانة زوجها لها مع نادلة تعمل في أحد المطاعم التي يتردد عليها.

وكرد فعل للخبر الحزين والذي زعزع ثقتها بنفسها وبقدراتها كأنثى، تقرر مريم الذهاب إلى المطعم للانتقام من النادلة، ولأنها شخصية مسالمة، ترتبك مريم عند مواجهتها للنادلة ولا تستطيع الإفصاح عن هويتها، وبدلاً من الانتقام منها، تنشأ بينهما علاقة صداقة مرتبكة، فإلى أين ستنتهي هذه العلاقة، وما هي خطة مريم البديلة في الانتقام؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

ستات بيت المعادي تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

المسلسل من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. وبطولة كندة علوش، تارا عماد وإنجي المقدم، صبري فواز، أحمد وفيق، إنجي كيوان، مريهان حسين، وشريف حافظ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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