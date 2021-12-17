نزول.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 40 وفاة و1920 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12191 والإصابات1,033,469
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خفض..وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و3705 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12151 والإصابات 1,031,549
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