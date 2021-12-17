جيش العدو يدفع بـ 3 كتائب جديدة للبحث عن منفذي عملية نابلس، كي لا يؤدي نجاحها لإلهام مقاومين آخرين في تكرارها
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جرينتش+2 04:23
ترامب يعترف: تل أبيب “استغلتني” لاغتيال قاسم سليماني، ونتنياهو “كان مستعداً لمحاربة إيران حتى آخر جندي أمريكي”
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