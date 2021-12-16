وسط تنافس ساخن.. انتخابات نادي الوحدات غدا الجمعة

تشهد صالة الأمير فيصل بالقويسمة، غدا الجمعة، إجراء انتخاب إدارة جديدة لنادي الوحدات، وسط تنافس قوي بين الكتلتين المرشحتين.

ويتنافس على رئاسة النادي يوسف الصقور الذي يترأس كتلة الاحرار، وبشار الحوامدة الذي يتراس كتلة “وحدات البطولات”.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات 6035 عضوا.

وتضم كتلة الحوامدة: زياد شلباية، غصاب خليل، عوض الأسمر، خالد أبو قوطة، وليد السعودي، المهندس حاتم أبو معليش، بسام شلباية، عبد الرحمن النجار، محمد عبد القادر دغمش ومجدي دغمش.

فيما تضم كتلة الصقور: إياد الشملتي، سامي دحبور، خالد العبسي، عبد الحكيم السيناوي، خضر صوان، علي خليفة، زيد أبو حميد، المحامي محمد دغمش، سامي السيد، مخلد الكوز.

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