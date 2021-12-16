هيئة إدارية جديدة لنادي شباب الاردن

اختارت الهيئة العامة لنادي شباب الاردن بالتزكية، مجلس إدارة جديدا، لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقد احتفظ سليم خير برئاسة نادي شباب الأردن لدورة جديدة، بعد اختياره بالتزكية في اجتماع الهيئة العامة الأخير الذي عقد أمس الاربعاء.

واختارت الهيئة العامة سعيد خير وجورج قعوار وعامر القماز ويزن قطيشات وجمال الحديد واحمد وقاص التل ومهند كراعين ومنصور الحوراني ومحمد علي عصفور وعبدالله كمال عصفور، أعضاء.

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