مها صبرى تزوجت احد اعوان “المشير” وقتلها المشعوذون/ فيديو

حلت، اليوم 16 ديسمبر ،ذكري وفاة الفنانة المصرية مها صبري التي توفت عام 1989، ومها صبري مغنية وممثلة اختار لها اسمها الفني الفنان عبد السلام النابلسي،

مثلت وغنت في مجموعة من الأفلام، منها لقمة العيش مع الفنان صلاح ذو الفقار عام 1960، ومنتهى الفرح مع الفنان حسن يوسف عام 1963، ودنيا مع الفنان صلاح ذو الفقار عام 1974، كما مثلت أفلاماً مع حسين صدقي وإسماعيل ياسين.

من أشهر أغاني مها صبري “ما تزوقيني يا ماما” التي غنتها في فيلم منتهى الفرح عام 1963، كما شاركت المغني ماهر العطار في البرنامج الإذاعي المصري “أمطار الربيع”.

تزوجت مها صبري في سن صغيرة من رجل يكبرها في العمر كثيراً، وكان يحبها ولا يرفض لها أي طلب مهما كلفه الأمر، وقد أنجبت منه ابنها الأول يدعي “مصطفى”، ولكنها طلقت منه بعد عامين فقط من الزواج، ثم تزوجت مرة ثانية من تاجر ميسور الحال أنجبت منه ابنتيها “نجوى” و”فاتن”،واخيرا أعجب بها علي شفيق، وهو مسؤول كبير من رجال المشير عبد الحكيم عامر، فعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن فقبلت، وقد أعطاها هذا الزواج نفوذاً كبيراً في البداية، ولكن تعقدت امورها بعد وفاته، فلم تستطع حتى أن تعود إلى الغناء إلا بعد أن تدخلت أم كلثوم لصالحها.

أصيبت مها صبري بالوسواس المرضي، وأقنعتها إحدى جاراتها بالتواصل مع أحد الدجالين الذين يعالجون بالزئبق الأحمر والاعشاب، فأدمنت الدجل والشعوذة، والتردد على الدجالين إلى أن ضاعت أموالها، وأصيبت في الكبد بسبب تعاطيها الاعشاب والزئبق الأحمر، معتقدة أنه سيشفيها من أمراضها.

في بداية عام 1988 وبعد صراع مع المرض إثر إصابتها بقرحة في المعدة استمتر قرابة أربع سنوات، عانت مها صبري من الغيبوبة الكبدية، وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.