جيش العدو يدفع بـ 3 كتائب جديدة للبحث عن منفذي عملية نابلس، كي لا يؤدي نجاحها لإلهام مقاومين آخرين في تكرارها
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جرينتش+2 04:20
مشعل: الفلسطينيون ضىوف في لبنان ويقدّرون أصول الضيافة ويحترمون أمن البلد، ولن يرضوا عن وطنهم بديلاً
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