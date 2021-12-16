المجد للمقاومة.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في إطلاق نار اليوم قرب مستوطنة “حومش” شمال نابلس بالضفة/ فيديو

قتل مستوطن وأصيب إثنين أخرين، مساء اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” شمال نابلس.

وأفاد موقع صحيفة “يديعوت” العبرية، بإصابة مستوطن بعيار ناري في الرقبة وحالته خطيرة، و 2 آخرين بحالة طفيفة قرب مستوطنة “خومش” المخلاة على الطريق بين نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الصحيفة: “أن بلاغ إطلاق النار ورد حوالي الساعة 7:30 مساءً، وتم استدعاء قوات الجيش الإسرائيلي في أعقاب إطلاق النار على البؤرة الاستيطانية”.

ومن ناحيتها، ذكرت قناة “كان” العبرية، بأن عملية إطلاق النار استهدفت مركبة للمستوطنين من قبل سيارة فلسطينية مسرعة، في كمين محكم وقع عند مدخل بؤرة “شوماش” القريبة من مستوطنة “حومش” المُخلاة.

وأردفت القناة: بأن هذه البؤرة تعود لأتباع “فتية التلال” المتطرفين، ومن يتواجد فيها باستمرار هم من الطلبة الإسرائيليين المتطرفين.

وبدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب مستوطنة حومش بين جنين ونابلس – التفاصيل قيد الفحص”.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أن واحدة من الإصابات متوسطة والأخرى طفيفة.

وأشارت، إلى أن مسلحين أطلقوا النار صوب مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة “حومش” ومن ثم انسحبوا من المكان.

وقالت القناة ١٤ العبرية، إن العملية كانت عبارة عن كمين خطير.

وقال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومير بار ليف، إن “ما جرى عملية صعبة، الإرهاب الفلسطيني رفع رأسه من جديد”.

ونقلا عن المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال، فإن المنطقة التي وقعت فيها العملية تشهد مواجهات بشكل مستمر بين المستوطنين والفلسطينيين، وتقام فيها جلسات للمستوطنين، ويبدو أن منفذي العملية اختاروا هدفهم بدقة، واستهدفوا طلابا من هذه الجلسات.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد، إن عملية اليوم أثبتت أن الحرب على “إسرائيل” لم تنته.

وذكر موقع “مكان” العبري ان فلسطينيين اثنين كانا في مركبة ينتظران مركبة المستوطنين وأطلقوا النار تجاهها.

وأضاف ان قوات الجيش الاسرائيلي دفعت بتعزيزات الى موقع اطلاق النار.

وافادت مصادر عبرية ان “قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات تفتيش ومطاردة لسيارة مشبوهة، في أعقاب إطلاق نار قرب مستوطنة حومش”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “رئيس الوزراء نفتالي بينيت يتلقى إحاطة على تفاصيل عملية إطلاق النار بالقرب من حومش.”

#فيديو من موقع عملية إطلاق النار التي استهدفت المستوطنين قرب مستوطنة حوميش شمالي مدينة نابلس pic.twitter.com/lx3RKuNEoL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 16, 2021

#فيديو| لحظة نقل المستوطنين المصابين في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حوميش شمالي مدينة نابلس pic.twitter.com/WbN20n8y3F — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 16, 2021