اجواء باردة اليوم الخميس وزخات متفرقة شمال ووسط المملكة غدًا

تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، بينما تكون الأجواء أكثر برودة ليلًا، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء السبت، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 22 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 23 – 15، وفي خليج العقبة 21 – 16 درجة مئوية.

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