القوات المسلحة تنفي إستهداف إسرائيليين على الحدود الأردنية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، عدم صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، والتي تداولته المواقع الإعلامية وتناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين المصدر أنه وفي تمام الساعة 11و 39 من صباح يوم أمس الثلاثاء حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الاسرائيلي (وادي قليد) حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهييبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو اجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على امن وسلامة الحدود. وصادف بالأثناء مرور دورية اسرائيلية في الطرف المقابل اثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل الحدود وباتجاه العمق الاسرائيلي دون حدوث اي احتكاك.

وتوكد القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، انها مستمرة بالتأكيد على جميع تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم وبما يضمن سلامة واستقرار وامن المملكة وحدودها.

كما تؤكد أن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها.

وكان موقع “وللا” الإسرائيلي قد زعم، في وقت سابق، أن جندياً أردنياً صادف جنوداً إسرائيليين في دورية قرب الحدود الأردنية، فأطلق الرصاص الحي عليهم دون وقوع إصابات.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجندي الأردني أطلق حزمتين من الرصاص على الجنود الذين كانوا يقفون وظهرهم إلى الحدود، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يبادر بالرد على مصادر النيران، بيد أنه فتح تحقيقا عن الحادثة.