جيش العدو يدفع بـ 3 كتائب جديدة للبحث عن منفذي عملية نابلس، كي لا يؤدي نجاحها لإلهام مقاومين آخرين في تكرارها
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جرينتش+2 04:15
الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الاسبق المرحوم فايز الطراونة الذي انتقل الى رحمته تعالى فجر اليوم الاربعاء
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