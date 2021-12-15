أجواء باردة وغائمة بأغلب المناطق اليوم وأمطار متفرقة غرب المملكة

يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق في ساعات الصباح على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات المساء والليل يحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 4، وفي مناطق البادية 17 – 7، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الاغوار الشمالية 20 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 22 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.

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