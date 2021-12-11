خطباء السعودية المُجنّدون لخدمة "الوهابية" يحملون بشدة على جماعات "الإخوان" و"السرورية" و"الأحباب".. لماذا الآن؟؟
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جرينتش+2 12:47
خطباء السعودية المُجنّدون لخدمة “الوهابية” يحملون بشدة على جماعات “الإخوان” و”السرورية” و”الأحباب”.. لماذا الآن؟؟
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