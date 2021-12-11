الخطيب رئيسا للنقابة اللوجستية الأردنية

اختار مجلس ادارة النقابة اللوجستية الاردنية، خلال اجتماعه الأول الذي عقده بعد فوزه بالانتخابات، نبيل الخطيب رئيسا للنقابة في دورتها التي تمتد لمدة اربع سنوات مقبلة.
كما اختار المجلس نزار صالح نائباً للنقيب، ورامي النبر اميناً للسر، وكريم الناعوري أميناً للصندوق، واسامه هليل ومحمد العجلوني ومروان عويس وحمزة ابو عجمية وحسن بشناق اعضاء.
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