أجواء باردة في المرتفعات اليوم السبت، ودافئة غدا وبعدة

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف، يوم غد الأحد، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي معظم سماء المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية تغطي اغلب سماء المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقائها اعلى بقليل من معدلاتها، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وفي ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المساء تثير احيانا الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الاغوار الشمالية 26 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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