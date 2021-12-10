لبنى عبدالعزيز: لم اعتزل الفن، فالفنان لا يعتزل لكنه قد يبتعد/ فيديو

كشفت الفنانة البديعة، لبنى عبد العزيز حقيقة اعتزالها التمثيل لأول مرة، وذلك بعد انتشار الكثير من الأقاويل عن أنها لن تظهر على الشاشة مجددًا.

وقالت لبنى عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة وقناة “نجوم f.m”، إنها لم تعتزل نهائيًا، مؤكدة أن الفنان الحقيقي لا يعتزل ولكن قد يبتعد قليلا.

وكشفت لبني إنه قد عرضت عليها خلال السنوات الماضية أعمال كثيرة لكنها لم تكن مناسبة لها، موضحة أنها عندما قبلت المشاركة في فيلم “جدو حبيبي” كانت معجبة بالقصة والدور الذي قدمته.

وأضافت أنها تعرف جيدا أنه لن يعرض عليها أي عمل يناسبها، لكنها تتمنى أن يتم تقديم عمل إسلامي تتشارك في إنتاجه كل الدول العربية، ويتم تنفيذه على أعلى المستويات حتى لو تمت الاستعانة بأشخاص من الخارج، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشارك فيه، لكن حتى وإن لم يحدث ذلك ستكون سعيدة بإنتاج عمل يظهر الدين الإسلامي الصحيح.

وكانت لبنى عبد العزيز، قدمت جائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 وسط تصفيق حار لها من حضور المهرجان.

ووزعت الفنانة لبني عبد العزيز القبلات علي الحضور الذي غمرها بالحب والتصفيق الحار، وقالت:”أشكركم جدا ومتأثرة أوي وسعيدة إني معاكم”.

وتابعت:”يسعدني أن أقدم جائزة أحسن ممثلة للفنانة إلي كيار من إيطاليا”..

وكانت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قد اقيمت في الفترة من 26 نوفمبر الماضي، وحتى يوم الأحد 5 ديسمبر الجاري، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

وقد شاركت في هذا المهرجان باقات من الافلام العالمية والدولية لأول مرة، حيث وصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلًا مقسمة ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما عرض المهرجان 22 فيلمًا قصيرًا عرضًا عالميًّا أول.