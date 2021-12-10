عدنان حمد: منتخب النشامى حاضر للفوز والتأهل لدور نصف النهائي

صرح مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الكابتن عدنان حمد، إن مباراة الغد أمام المنتخب المصري في الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021، ستكون صعبة على منتخب الأردن نظراً لأنه سيلعبها ناقصاً بسبب إصابات كورونا وإصابات الملاعب التي تعرض لها بعض لاعبي المنتخب،حيث سيفتقد خلالها عناصر مهمة.

وأضاف حمد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم الجمعة بالمركز الاعلامي للبطولة بالدوحة، أن “للمنتخب الأردني عدداً من الاهداف يسعى لتحقيقها خلال مشاركته في هذه البطولة، وتحقق واحد منها وهو الوصول الى الدور ربع النهائي”، مشدداً على أن المنتخب الأردني سيكون حاضراً في مباراة الغد بدنياً وذهنياً حتى يحقق الفوز ويتأهل الى الدور نصف النهائي.

وأوضح مدرب النشامى، أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي ضمن برنامجه الاعداد والتحضيري للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الذي يمر بفترة جيدة، مبيناً أن مباريات الادوار الإقصائية بخروج المهزوم تختلف بشكل كبير عن مباريات دور المجموعات، وان ظروف مباراة الغد تحتم على منتخب الاردن خوض المباراة بالعديد من الاحتمالات من حيث الخطة التي سيلعب بها اللقاء.

وعبر حمد عن سعادته بوجود منتخب الاردن ضمن افضل 8 منتخبات في هذه البطولة التي وصلت الى الدور ربع النهائي، لافتاً إلى انه يعرف مدرب المنتخب المصري جيداً وسبق له ان قابله في العديد من المناسبات الآسيوية عندما كان مدربا للمنتخب الايراني.

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