مُؤلم.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 38 وفاة و4936 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11917 والإصابات تفوق المليون
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المركز الوطني لمكافحة الأوبئة: أوميكرون قد يكون تحور محليا
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