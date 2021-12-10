المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا

ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا، اليوم الجمعة، الحكم الصادر برفض تسليم مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية.

وقال القاضي، تيم هولرويد، إن المحكمة “تسمح بالاستئناف” الذي تقدمت به الولايات المتحدة ما يعني أن قرار محكمة البداية ألغي وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأميركية تسليمها أسانج.

تم النظر في استئناف واشنطن في نهاية أكتوبر خلال يومين من جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في لندن.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يشكل قرار المحكمة البريطانية، الجمعة، نهاية هذه المواجهة القانونية طويلة الأمد.

وكانت قاضية محكمة أدنى رفضت في وقت سابق من هذا العام طلبا أميركيا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، بسبب نشر “ويكيليكس” لوثائق عسكرية سرية قبل عقد من الزمن.

ويأتي رفض قاضية المحكمة الجزئية، فانيسا بارايتسر، تسليمه لأسباب صحية، قائلة إن أسانج من المرجح أن يقتل نفسه إذا احتجز في ظل ظروف سجن قاسية بالولايات المتحدة.

ويلاحق القضاء الأميركي جوليان أسانج لنشره اعتبارا من عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية للخارجية والجيش الأميركيين، تتناول خصوصا العراق وأفغانستان.

وأوقفته الشرطة البريطانية في أبريل 2019 بعد سبعة أعوام من العيش داخل مبنى سفارة الإكوادور لدى لندن التي لجأ إليها إثر الإفراج عنه بكفالة.

ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.