التربية: خيارنا التعليم الوجاهي والحديث عن الفصل الدراسي الثاني مبكر

قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، اليوم الجمعة، إن خيار الوزارة هو التعليم الوجاهي، لكن من المبكر الحديث عن الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ بعد نحو شهرين.

وذكرت قبيلات عبر قناة “المملكة”، أن وزارة التربية والتعليم “جاهزة” لجميع الخيارات.

وأشارت إلى أن نسبة الذين تلقوا جرعة او جرعتين من اللقاح بين المعلمين والعاملين في قطاع التعليم قد وصلت إلى 96.1%.

وقالت إن “الجميع يراقب بحذر تزايد الحالات في المجتمع، وهناك جهات مختصة (اللجنة الإطارية العليا) تراقب تزايد الحالات، وفي لحظة معينة إن زاد الوضع عما كنا نتصور بالتأكيد يجب أن يكون هناك تفكير وموازنة بين ملف الصحة وملف التعليم، وأيهما يجب أن يُقدم على الآخر”.