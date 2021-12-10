استشهاد الشاب جميل أبو عياش ووقوع 68 اصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات على جبل صبيح جنوب نابلس/ فيديو

نابلس – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رسمياً ، اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب جميل جمال أبو عياش، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أبو عياش قد استشهد بعد وقت من وصوله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث اصيب برصاص بالرأس وأدخل إلى غرفة العمليات الجراحية ثم أعلن عن استشهاده متأثراً بجراحه.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن 68 اصابة سجلت على جبل صبيح خلال مواجهات اليوم مع قوات الاحتلال موزعه ما بين حالات اختناق ورصاص مطاطي .

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد جميل أبو عياش من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشهيد التاسع منذ بداية الأحداث عند جبل صبيح.

#شاهد| لحظة نقل شاب بحالة حرجة إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/X7Qd25Gy9Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 10, 2021

لحظة نقل شاب بحالة حرجة إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/iL75DKViNj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 10, 2021