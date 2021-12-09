وزارة الصحة تنفي تسجل أية اصابة بالمتحور “أوميكرون” حتى اليوم

أكد امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والامراض السارية، الدكتور رائد الشبول، أن الوزارة لم تسجل حتى اللحظة أية اصابة بالمتحور “أوميكرون” الجديد.

وقال الشبول في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الحالات المشتبهة بإصابتها بالمتحور، ثبت عكس ذلك من خلال فحوصات التسلسل الجيني.

وأضاف أن فرق وزارة الصحة تتابع، من خلال وحدة اتصال خاصة، المرضى المصابين والمعزولين، حيث تجري اتصالات يوميا لتفقد المرضى وارشادهم خلال اصابتهم.

واضاف أن وزارة الصحة مع الجهات المختصة تتابع عمليات التزوير في شهادات تلقي المطاعيم، لافتا إلى أن اي شخص يزوّر شهادة التطعيم سيفصل فيه القانون ، فيما يتسبب بالضرر لنفسه ولغيره.

ونوه الشبول إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ستمارس التشديد في الاجراءات خلال الاحتفالات التي ستجرى نهاية العام الحالي، موضحا أن فرقا ستتابع تطبيق البروتوكولات التي تم الاتفاق عليها واقرتها الحكومة من حيث دخول متلقي جرعات المطعوم إضافة إلى اجراء فحص الـPCR

وقال إن المواطن المصاب عليه أن يعزل نفسه لكي لا يتسبب بالضرر له ولاسرته ومواطننا لديه حس عال بالمواطنة ورقابته هي الاساس.