مركز الأزمات يشدد إجراءات القدوم إلى المملكة جواً وبراً

أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات/ عمليات خلية أزمة كورونا “أنه وفي ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، تقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى المملكة، وتحديداً المتحور اوميكرون “Omicron”، اعتباراً من تاريخ 12 كانون الأول الحالي”.

وأوضح المركز أن الإجراءات تشمل، اجراء فحص PCR لجميع القادمين الى المملكة الأردنية الهاشمية خلال 72 ساعة من السفر، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE والذي يخوله بالصعود إلى الطائرة، من أجل اجراء فحص PCR عند وصوله إلى أحد مطارات المملكة، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، فقد تقرر شرط إحضار فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق الدخول إلى المملكة، والتسجيل على منصة GATEWAY2JORDAN والحصول على QRCODE قبل وصوله إحدى المراكز الحدودية لإجراء فحص PCR داخل المركز الحدودي، ويعفى من هذا القرار الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وبين المركز أنه تم الغاء القرار السابق بإعفاء الحاصلين على شهادة تطعيم، من إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى أرض المملكة، وإلغاء القرار السابق باستثناء الأردنيين الذين تلقوا المطعوم من إجراء فحص PCR في بلد المغادرة قبل القدوم إلى المملكة في السفر الذي لا يتجاوز 10 أيام.

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