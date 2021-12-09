لوقف التيه والتخبط.. عبيدات يطالب بتسليم ملف كورونا للجيش

طالب المدير العام السابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، تسليم ملف كورونا الى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بسبب ما أسماه “التخبط والتيه” في إدارة الأزمة وتداعياتها.

وقال عبيدات في تعليق له عبر الفيسبوك: “في ظل التخبط والتيه والضبابية في ملف كورونا وتداعياته .. فقد حان الوقت للعودة إلى البدايات والملاذ الأول وقواتنا المسلحة في إدارة الملف /الأزمة باحتراف، فقد كانت وبكل فخر قصة نجاح أردنية”.

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