رئيس أركان الجيش الروسي: وجود الولايات المتحدة وحلفائها غير الشرعي في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين

اعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إن الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا يقلل من فعالية القتال ضد الإرهابيين، ويسهم في محاولات المسلحين لتوسيع نفوذهم في البلاد.

وقال غيراسيموف، في إفادة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، اليوم الخميس: “لم تتخل الجماعات المسلحة غير الشرعية عن خططها لتوسيع مناطق نفوذها. ويسهم في ذلك الوجود العسكري غير المشروع للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سوريا، مما يقلل من فعالية محاربة الجماعات الإرهابية”.

وأضاف يقول أن القوات الفضائية الروسية تواصل إلى جانب القوات الحكومية السورية، غاراتها للقضاء على الإرهابيين، في حين تقدم في الوقت نفسه المساعدة في عودة اللاجئين واستعادة البنية التحتية وسلامة أراضي البلاد.

وأوضح غراسيموف أن بلاده تواصل محاربة الإرهاب وتقديم المساعدة في عودة اللاجئين وإعادة البنية التحتية للحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب، أشار غراسيموف إلى أنه يجرى العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة ووقف الأعمال العدائية.