تركيا تعلن اليوم الخميس مقتل ثلاثة من جنودها شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم استهدف القوات التركية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم وقع “في منطقة عملية مخلب البرق” التي تنفذها أنقرة منذ عدة أشهر في شمال العراق.

وأضاف البيان أن القوات التركية تمكنت من قتل ستة من عناصر حزب العمال الكردستاني، من دون أن تحدد مكان استهدافهم.

وتشن تركيا منذ الـ23 من أبريل الماضي عملية “مخلب البرق” العسكرية في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتنفذ تركيا على نحو متكرر غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابىء أسلحة. وتقوم قوات خاصة تركية أحيانا بعمليات توغل محدودة.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها “ستتولى أمر” حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال “لم تكن بغداد قادرة على ذلك”.

ويشن حزب العمال الكردستاني منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.