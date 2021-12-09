امارة الشارقة تخالف ترتيبات ابن زايد بخصوص العطلة ألاسبوعية

اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، اليوم الخميس/ نظام العمل الجديد، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، وهو ما يخالف ترتيبات ولي عهد الامارات محمد بن زايد.

ويشمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 3ر7 صباحاً إلى 3ر3 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 كانون الثاني 2022.

يذكر، أن دولة الامارات قررت بدءاً من مطلع العام المقبل تعديل العطلة الاسبوعية في نظام العمل الجديد لتكون يومين ونصف اليوم، بدءاً من ظهر الجمعة الى نهاية الأحد من كل اسبوع.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة