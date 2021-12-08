عراك بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب التركي جراء توجيه اتهام لوزير الداخلية بمحاباة عصابات غسيل الاموال/ فيديو

وقع شجار في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

ووفقا لمقطع الفيديو، الذي بثه موقع البرلمان، فقد بدأت المناوشات بعدما سأل النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إركان أيدين، وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي كان حاضرا في اجتماع البرلمان، عن سبب استخدامه لطائرة رجل الأعمال التركي الشهير، سيزجين باران كوركماز، الذي فر من البلاد بعد اتهامه بغسل الأموال، وهو الآن قيد الاعتقال في النمسا.

وقد اتهم صويلو عضو البرلمان المعارض بالكذب، كما هدد صويلو المعارضة، قائلًا «ستدفعون ثمن هذا» ، وبعد ذلك نشبت مناوشات لفظية بين برلماني حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، تصاعدت إلى شجار عنيف ما دفع إلى قطع جلسة البرلمان.

وقد انتشرت صورة لصويلو أثناء صعودة إلى طائرة مملوكة لسيزجين باران كوركماز، الذي اعتقل في النمسا بتهمة غسل الأموال، وهو ما أكده نائب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، خلال جلسة البرلمان، فتعرض للهجوم من قبل نواب حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم).

وندد نائب حزب الشعب الجمهوري في بورصة، إركان أيدين، بالواقعة، قبل أن يهاجمه صويلو، ويصفه بالكذاب والمحتال.

بعدها أجرى أوزال، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغبابا، مناقشة شفهية مع صويلو، إلا أن نواب حزب العدالة والتنمية تحركوا باتجاه أوزال، في إشارة إلى الهجوم عليه.

MECLİS'TE BÜYÜK KAVGA… YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Muhalefet milletvekilleri, Bakan Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı için tepki gösterdi. Soylu vekilleri, 'hesabını vereceksiniz' diyerek tehdit etti. Meclis'te ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. pic.twitter.com/1m1aJaUajy — KRT TV (@krtkulturtv) December 8, 2021