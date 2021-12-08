خرائط جوية جديدة تكشف ان هذا الشتاء سيكون ممطرًا أكثر من المتوقع

بعد أن توقع الخبراء بان يكون الشتاء جافًا أكثر من المتوسط ​​، كشفت التحديثات الجوية الجديدة بتحسن كبير وتصعيد إيجابي لجهة شتاء ممطر اكثر مما كان متوقعا.

ويشير تحديث النماذج الموسمية إلى حدوث تغيير في الاتجاه المتوقع في الأيام الأولى من فصل الشتاء.

وكانت توقعات تم نشرها في نهاية شهر أكتوبر تتضمن ترجيحًا للنماذج العالمية (اثنان منهم أوروبيان – وأبرزهما ecmwf – والآخر أمريكي) ، مما يدل على أن أشهر الشتاء الحالية ستكون أكثر جفافاً من المتوسط.

بينما الآن هناك خط إيجابي، فمن الناحية العملية تُظهر النماذج الموسمية المحدثة – الأمريكية والأوروبية – أنه من المتوقع أن يكون الشتاء متوسطًا على الأقل، وربما أعلى قليلاً من المتوسط ​​الموسمي.

وقال خبير تنبؤات إسرائيلي لصحيفة” اسرائيل اليوم ” ان هذا يعني أنه إذا كان الشتاء قد بدأ بشكل سيئ حتى الآن ، مع كميات هطول أقل من المتوسط ​​، فمن المرجح أن يتغير الاتجاه ، وسنشهد ارتفاعًا في الأمطار خلال الأشهر القليلة المقبلة.”

وأضاف أنه “قد تكون هناك أيضًا ظواهر مناخية متطرفة “.

وبحسب الأرصاد الجوية في المنطقة ، فإن كميات الأمطار منذ بداية الموسم أقل من المتوسط، لكنها مرشحة للارتفاع .