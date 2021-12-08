تخفيض تسعيرة فحص الـ PCR وتقليص مدة ظهور النتائج لـ 16 ساعة

بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تقييم الوضع الوبائي في الأردن وخطط وأولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.

وحول الإصابات اليومية المسجلة، قال حداد إن تلك الاصابات تؤكد ضرورة أن نبقى يقظين صحيًا، مضيفا أن الوضع الوبائي دقيق جدًا بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وان العالم يُواجه مرحلة وبائية بسبب هذه الجائحة، فضلًا عن تداعياتها على مختلف القطاعات الحياتية اليومية.

وأوضح أن الهدف هو الحفاظ على صحة المواطن في ظل ارتفاع إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية والصحية قادرة على تقديم نموذج يحتذى به للعالم.

وحول الوضع الوبائي في المدارس، طالب حداد بضرورة التشديد اكثر في المدارس، وخصوصا بعد ارتفاع الحالات إلى 20 ألف حالة خلال الأسبوعين الماضيين، مبينا أن إصابات كورونا للطلبة في المدارس أغلبها تكون صامتة ومفاجئة.

وأشار إلى أن عددا من المواطنين اشتكوا من نقص الأدوية، مثل “أكتيمرا” الذي يعطى لمصابي كورونا.

بدوره، قال الهواري، إن المناعة المجتمعية ساهمت بخفض الإصابات، رغم وجود سلالة “دلتا”، مبينًا أن نسب الفحوصات الإيجابية الأعلى كانت في محافظات الشمال.

وأضاف أن الأردن من أوائل الدول التي سمحت بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفئات عمرية منخفضة، موضحًا أن وزارة الصحة وضعت استراتيجية تقوم على التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أن متحور “دلتا” دخل الأردن في 14 نيسان الماضي، وان المطعوم قلل من انتشاره في فصل الصيف، قائلًا: إن أرقام الموجة الثالثة لكورونا في الأردن لا تزال أقل من أرقام الموجة الثانية، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية حالياً هي الأقل من الموجتين الأولى والثانية.

وأكد الهواري أن من أولويات الحكومة هو الاستمرار في التعليم الوجاهي من خلال خطط قائمة ومدروسة في الفصل الدراسي الثاني.

وتابع، أن تأخر مرضى كورونا بمراجعة المستشفيات “يزيد من فرص الوفاة”، فهناك الكثير من المواطنين المصابين بهذا الفيروس يفضلون البقاء في المنزل.

وحول جرعات دواء “أكتيمرا”، المخصص لعلاج كورونا، أوضح الهواري، أن مئات الجرعات من هذا الدواء تصل تباعا للأردن، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الدواء للمريض الواحد تبلغ نحو 1200 دينار، ويعطى داخل المستشفيات.

وبخصوص متحور “أومكيرون” الجديد، قال الهواري، إن منظمة الصحة العالمية وتقارير دولية تشير إلى فاعلية اللقاحات المستخدمة حاليًا ضد هذا “المتحور”، مضيفًا أن “جنوب إفريقيا أعلنت عن نتائج دراسة أجرتها على 40 ألف مصاب، معظمهم من مصابي متحور (أومكيرون)، لم يضطروا لدخول المستشفيات أو إعطائهم أوكسجين بنسبة عالية.

وفي معرض رده على تساؤلات النواب حول متحور “أوميكرون”، أكد الهواري “في حال وجدت حالات في الأردن مصابة فيه، سيتم الإعلان عنها مباشرة وعبر وسائل الإعلام”.

من جهة اخرى، أعلن الهواري، خلال الاجتماع، عن حل مشكلة تأخر نتائج فحوصات (بي سي آر)، بعد شكاوى تلقتها وزارة الصحة حول تأخرها، موضحًا أنه جرى تخصيص فرق لتسريع إظهار نتائج الفحوصات المخبرية.

وأكد أنه قد تمت إعادة النظر في تسعير فحوصات كورونا لتصبح بين 15 و20 دينارًا داخل المملكة، وعلى المعابر الحدودية 25 دينارًا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة