تأجيل الجلسة النيابية الرقابية إلى الاثنين المقبل، بعد مغادرة النواب جلسة اليوم وفقد النصاب رفضاً لاتفاق “الماء مقابل الكهرباء”

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، تأجيل استكمال جلسته الرقابية المقررة اليوم الأربعاء، إلى الاثنين المقبل.

وكان مجلس النواب وافق في بداية الجلسة الرقابيةاليوم، على تحديد جلسة لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، بعد مذكرة نيابية قدمها 76 نائبا، سندا لأحكام المواد من (131- 133) من النظام الداخلي للمجلس.

وقد طالب النائب المحامي صالح العرموطي، في مستهل جلسة النواب اليوم الاربعاء، مغادرة المسؤولين الذين وقعوا اعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان، قائلا: “إذا ما بغادروا انا بغادر”.

واعتبر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي الى مغادرة الجلسة.

وأحدث طلب العرموطي ضجة عارمة في جلسة اليوم، بعد أن قرر مجلس النواب بالإجماع تحديد جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة إتفاق النوايا.

وجاءت موافقة مجلس النواب على تحديد موعد لجلسة مناقشة عامة بعد مذكرة تقدم بها 76 نائبا، فيما طالب نواب بأن يتم مناقشة الاتفاقية خلال جلسة اليوم الأربعاء والتصويت برفضها.

وقال النائب صالح العرموطي، إن مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشة “إعلان النوايا” والاتفاقية مرفوضة تماما، وعلى الحكومة الاستجابة لإرادة مجلس النواب النواب، بموجب الدستور.

وقد خرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اعلان النوايا “الطاقة مقابل المياه”، ما ادى الى فقدان الجلسة النصاب.

وبدوره قال الدغمي: “إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه”.

وقد قرر الدغمي رفع جلسة النواب لمدة نصف ساعة لعدم وجود نصاب قانوني بعد انسحاب عدد من النواب الذي رفضوا حضور الوزير الذي وقع “إعلان النوايا” مع الاحتلال، في إشارة إلى وزير المياه والري.