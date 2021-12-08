العثور على جثة شاب ثلاثيني في بلدة جفين بلواء الكورة

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد، اليوم الأربعاء، على جثة شاب ثلاثيني في منطقة مستنبت بلدة جفين بلواء الكورة.

وقال متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة لوكالة (بترا)، إن الأجهزة الأمنية كانت تبلغت بفقدان شاب يبلغ من العمر 36 عاماً من قبل ذويه مساء أمس الثلاثاء، وتغيبه عن منزله ببلدة دير أبي سعيد.

وأضاف أن عمليات البحث أفضت للعثور على جثة الشاب في منطقة مستنبت جفين، وتم الكشف على الجثة بحضور المدعي العام والمختبر الجنائي، وجرى تحويل الجثة لمركز الطب الشرعي في إقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.

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